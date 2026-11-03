05 Ноября 2026
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Фото: Дмитрий Чабанов

Сотни спортсменов примут участие в этапе Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил"

С 5 по 8 ноября 2026 года в Екатеринбурге, в крытом тире Академии практической стрельбы "Архангел Михаил", пройдёт этап Кубка Академии по практической стрельбе.

Ожидается, что соревнования при поддержке Русской медной компании объединят около 300 спортсменов из разных регионов России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в течение четырёх дней участникам предстоит пройти 14 стрелковых упражнений, выполнив не менее 253 выстрелов каждому.

Этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Чабанов

Практическая стрельба – это динамичный вид стрелкового спорта, в котором результат определяется балансом точности, мощности и скорости. В отличие от классических стрелковых дисциплин, спортсмены выполняют упражнения с перемещениями между стрелковыми позициями, поражают мишени на различных дистанциях и самостоятельно выстраивают тактику прохождения.

Каждое упражнение представляет собой отдельную стрелковую задачу. Участникам необходимо определить наиболее эффективный порядок поражения мишеней, рассчитать перемещения и выполнить упражнение максимально быстро и точно, соблюдая строгие правила безопасности.

Этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Чабанов

Соревнования проводятся в двух дисциплинах: пистолет и карабин пистолетного калибра (КПК). Спортсмены выступают в соответствующих классах оружия и категориях, а победители и призёры определяются по суммарным результатам прохождения всех упражнений.

Местом проведения станет крытый тир Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" – один из крупнейших крытых стрелковых комплексов России и Европы, построенный Русской медной компанией. Его инфраструктура позволяет проводить соревнования различного уровня независимо от погодных условий.

Этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Чабанов

Комплекс оснащён современной системой видеотрансляции, профессиональным освещением и эффективной вентиляцией. Благодаря системе видеотрансляции зрители смогут в режиме реального времени наблюдать в социальных сетях за тем, как спортсмены проходят упражнения. Это позволит следить за ходом соревнований и видеть действия стрелков непосредственно на упражнениях.

Этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Чабанов

Кубок Академии практической стрельбы объединяет спортсменов разного уровня подготовки и предоставляет возможность соревноваться на одной площадке, обмениваться опытом и повышать спортивное мастерство.

Теги: кубок, стрельба, спортсмены, Архангел Михаил, соревнования


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