Учения "коалиции желающих" в Польше: подготовка поддержки Украины после СВО

В Польше с 9 по 22 ноября пройдут учения "коалиции желающих" с участием военных из 11 стран, включая Великобританию, Францию, Турцию и Польшу. Маневры проводят в рамках Многонациональных сил для Украины (MNF‑U) под руководством Лондона и Парижа, пишет ТАСС.

Великобритания направит 300 военных, истребители Eurofighter Typhoon и самолет‑заправщик Voyager - чтобы отработать безопасность гражданской авиации после открытия неба над Украиной. Турция в Стамбуле отработает разминирование акваторий для возобновления судоходства в украинских портах.

Учения нацелены на проверку управления объединенными силами, логистики и слаженности подразделений разных стран. MNF‑U будут действовать вне НАТО, без опоры на американские технологии (включая Starlink); роль США в миссии минимальна.

Силы смогут прибыть на Украину только после окончания конфликта и по запросу Киева - их задача не миротворчество, а помощь в укреплении ВСУ. Командует MNF‑U британский генерал‑лейтенант Том Бейтман; штаб переедет в Лондон в 2026 году.

Россия выступает против размещения на Украине военных контингентов стран НАТО и считает такую интервенцию неприемлемой - эту позицию озвучивал глава МИД Сергей Лавров.