05 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Депутат Горелкин: ИИ меняет логику киберпреступности

За несколько дней хакеры украли 6,3 млрд долларов с криптобиржи Binance и устроили массовый нагрев холодильников в европейских супермаркетах, испортив сотни тонн продуктов. И если взлом Binance — это классический киберразбой, то атаки на холодильники демонстрируют новую угрозу. Об этом пишет первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Он считает, что использование общедоступных ИИ-моделей и автономных ИИ-агентов меняет логику и экономику киберпреступности: сложные задачи теперь легко автоматизировать, поставив атаки на мелкие объекты на поток. Отныне под угрозой взлома все, что подключено к интернету: автомобили, системы отопления, бытовая техника, склады. Это создает угрозу реальных последствий. А власти и бизнес должны перестраивать подход к кибербезопасности.

Накануне в супермаркетах семи стран Европы (Бельгия, Швеция, Нидерланды, Эстония, Люксембург, Финляндия, Ирландия) была массово нарушена работа холодильников и морозильных камер. В них дистанционно была поднята температура до 50-70 градусов. В октябре то же самое произошло во Франции. Сообщалось, что использовалась уязвимость в программном обеспечении датского производителя Danfoss, которое используется во многих магазинах. Однако следствие озадачено тем, что никто не взял на себя ответственность за случившееся, хотя хакеры обычно быстро заявляют о своей причастности или требуют деньги.

Теги: горелкин, киберпреступность, искусственный интеллект


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