В Екатеринбурге до середины зимы перекроют две улицы

В Екатеринбурге уже в ноябре ограничат движение на двух улицах - Авиационной и Резервной, работы на которых завершатся только зимой.

В районе дома № 2б по улице Авиационной с 6 ноября по 24 декабря специалисты застройщика "Юг – Центр" будут проводить работы по строительству тепловых сетей. Объехать закрытый участок можно по улицам: Московская – переулок Златоустовский – Айвазовского. На перекрытой части дороги будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

9 ноября стартуют работы на Резервной - от дома № 23 по переулку Пшеничному до дома № 66 по улице Дальней, которые продлятся до 10 декабря. С 26 ноября по 26 декабря пройдут работы от дома № 65 по улице Дальней до дома № 100 по улице Пикетной, а с 11 декабря по 10 января – возле дома № 99 по улице Пикетной.

Специалисты будут реконструировать водопропускные трубы реки Патрушиха под проезжей частью улицы Удельной. Объехать закрытый участок можно по улицам: переулок Пшеничный, Дальняя, Пикетная, Прохожая. Кроме того, для пешеходов будет организована пешеходная галерея вдоль закрытого участка.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.