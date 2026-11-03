В Приморье в кинотеатре убили подростка

В приморском городе Большой Камень началось расследование обстоятельств гибели подростка.

Трагедия случилась сегодня. В холле одного из развлекательных учреждений местный житель поссорился с 16-летним подростком. Мужчина ударил мальчика ножом в область грудной клетки. Пострадавший умер. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержан предполагаемый убийца – 42-летний местный житель, сообщает управление СКР по Приморскому краю.

Telegram-канал "112" уточняет, что убийство случилось в кинотеатре "Октябрь", а погибший – из многодетной семьи, в которой папу и маму недавно наградили за воспитание семерых детей.