В Перми осудили участницу группы, обманувшей более 470 человек под видом юридических услуг

В Перми вынесен приговор 32-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что с мая 2019 по декабрь 2020 года организованная группа обманывала граждан, в том числе пенсионеров, под видом оказания юридических услуг. Общий ущерб превысил 41 млн рублей. Всего в группу входили 21 человек, включая двух организаторов. Один из них - адвокат адвокатской палаты Москвы.

В ходе расследования выполнен большой объём работы: потерпевшими признали и допросили более 470 граждан, опросили свыше 100 свидетелей, провели более 500 выемок, обысков и осмотров. Материалы уголовного дела составили 471 том. Преступление выявили оперативники ГУ МВД России по Пермскому краю, а противоправную деятельность пресекли при силовой поддержке Росгвардии.

В марте 2025 года дело в отношении женщины выделили в отдельное производство. Суд приговорил её к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребёнком 14 лет, и штрафу 300 тыс. рублей.

Ранее семерых участников группы, заключивших досудебные соглашения, уже осудили: каждому назначили наказание от штрафа до четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении ещё 13 участников сейчас рассматривается в суде.