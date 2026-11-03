Рынок акций в России пошел вниз на фоне новостей о переговорах и заявлений политиков

Индекс Мосбиржи (IMOEX) к концу сессии потерял 0,85 % относительно понедельника, опустившись в ходе торгов до 2434,68 пункта (данные на 13:16 мск). Аналитики "Т‑Инвестиций" связывают снижение с новостями о трехсторонних переговорах России, США и Украины, пишет РБК.

Российская делегация приедет в Абу‑Даби 10-11 ноября, ее возглавит Владимир Мединский - это подтвердил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Дональд Трамп заявлял, что стороны хотят "заключить сделку".

На настроения инвесторов также могли повлиять слова главы МИД Сергея Лаврова на Минской конференции: он отметил отсутствие перспектив диалога с Европой и заявил, что стремление Запада расширить влияние на восточную часть Евразии противоречит движению к многополярности. Из‑за этого на рынке выросла неопределенность, инвесторы стали осторожнее.

Ранее Евросоюз ввел 21‑й пакет санкций против России - он стал крупнейшим за последние четыре года: в список попали 48 физических и 170 юридических лиц, в том числе Московская биржа и заместитель председателя Центробанка. Под ограничения попали более ста банков и криптооператоров, свыше 50 предприятий военно‑промышленного комплекса (в том числе связанных с производством беспилотников), более 40 судов теневого флота, несколько нефтеперерабатывающих заводов, два российских порта и четыре авиагавани.