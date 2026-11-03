СК не исключает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых

СК полностью не исключает криминальную версию произошедшего с семьей Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края.

Как сообщила ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, речь может идти о причинении смерти по неосторожности.

"Пока мы не отработаем всех возможных лиц, которые находились в определенное время на этой территории, исключить до конца криминальную версию мы не можем", - сказала Сырымбетова.

Она добавила, что основная версия в деле исчезновения семьи Усольцевых - это несчастный случай.

Семья Усольцевых - Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь - пропала в красноярской тайге. В конце сентября 2025 года они ушли в поход в урочище "Буратинка" и перестали выходить на связь. Возле поселка спасатели нашли их автомобиль и сразу начали поиски. Активную фазу работ закрыли в том же сентябре, но позже отряд дважды возвращался на место: повторные выезды прошли в январе и мае 2026 года.

Последние масштабные поиски прошли в июне 2026 года, а сейчас возобновление работ на местности в ближайшее время не планируют, хотя расследование уголовного дела продолжается.