На Урале осудили участников мошеннической группы, отобравшей квартиру через "Макс"

На Среднем Урале осудили подельников телефонных мошенников. Они помогли лишить женщину ее квартиры и денег, а в схеме был задействован национальный мессенджер "Макс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Никита Кюлленен и Сергей Вандышев, которые состояли в организованной группе. В состав ОПГ также входили оператор колл-центра, дроповоды, курьеры и другие исполнители, уголовные дела которых выделены в отдельное производство.

Как показало расследование, оператор колл-центра через мессенджер "Макс" позвонил жительнице Ревды и начал разговор под предлогом замены домофона со скидкой. Затем подключились другие участники группы. Они назвались "сотрудниками Роскомнадзора и Роскоммониторинга", получили персональные коды жертвы и заявили, что от ее имени якобы оформлена доверенность на сделки с имуществом.

В итоге мошенники убедили женщину продать квартиру и перевести вырученные деньги на так называемые "безопасные счета". Затем в дело вступили Кюлленен и Вандышев. Они сняли наличные с карт и передали их другим участникам, оставив себе процент.

Ущерб пострадавшей от аферистов составил около 1 млн 800 тысяч рублей. Сергей Вандышев признал вину, раскаялся и даже возместил около 400 тысяч рублей. А Никита Кюлленен возместил только 15 тысяч.

Ревдинский городской суд признал обоих виновными в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Кюлленену назначено 4 года и 10 дней в колонии общего режима. Вандышев получил 3 года и 3 месяца принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Также с учетом частичного возмещения с обоих взыскано 789 тысяч рублей материального ущерба.