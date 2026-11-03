На Украине ухудшилась ситуация с электроснабжением

На Украине ухудшается ситуация с электроснабжением после точных ударов ВС РФ по объектам энергосистемы, используемым для ВСУ. Накануне были обесточены части Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Одесской, Харьковской областей.

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Масштабные разрушения зафиксированы на трех украинских ТЭС, они полностью прекратили производство электроэнергии. На днях украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что выведена из строя одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области. А другой эксперт Юрий Корольчук считает, что энергосистема Украины уже в том состоянии, что вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии не получится.

Он отмечает, что Харьковская и Полтавская области уже работают в режиме энергоостровов, где многое зависит от распределенной генерации и происходит много отключений.