УК из Екатеринбурга выплатит почти 1,5 миллиона рублей за пожар на паркинге

Управляющая компания "ЭКОлогия" выплатит екатеринбуржцу почти 1,5 млн рублей за автомобиль и гаражный бокс, пострадавшие от пожара. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в мае 2025 года около 22.00. В подземном паркинге дома по улице Краснолесья произошел пожар, который повредил припаркованный Haval M6 и внутреннюю отделку гаражного бокса. Стоимость восстановительного ремонта машины была оценена экспертами в 1,63 млн рублей, а отделки бокса – в 257 тыс. рублей.

Была проведена комплексная пожарно-техническая и электротехническая экспертизы, которые показали, что вероятной причиной возгорания стало тепловое проявление аварийного режима работы электросети. Эксперты установили, что в помещении были установлены электрические проводники, которые не соответствовали первоначальному проекту электроснабжения, а электротехнические устройства внутри бокса находились в эксплуатационной ответственности его владельца.

Владелец автомобиля и гаражного бокса подал иск и попросил взыскать с ООО "ЭКОлогия" 1 млн 887 тыс. 404 рубля в качестве возмещения ущерба. Он указал, что подземный паркинг находится в управлении компании.

Суд установил, что во время пожара дренчерная система автоматического пожаротушения не сработала, а ее обслуживание возложено на управляющую компанию. Кроме того, ООО "ЭКОлогия" не обеспечило надлежащий контроль за состоянием общего имущества.

Академический районный суд Екатеринбурга пришел к выводу об обоюдной степени вины (равной по 50%) обеих сторон: истец самовольно заменил проводку и установил автоматические ворота, а УК проявила бездействие. С ООО "ЭКОлогия" взыскали 943 тыс. 702 рубля в счет возмещения ущерба, а также штраф за нарушение прав потребителя в размере 471 тыс. 851 рубля и госпошлину в доход бюджета.

Ответчик обжаловал решение, настаивая на полном отказе в иске и оспаривая распределение степени вины. Однако, Свердловский областной суд согласился с решением суда первой инстанции и оставил его в силе.