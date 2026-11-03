Переговоры России, США и Украины пройдут в Абу‑Даби 10–11 ноября

Делегация России 10–11 ноября примет участие в трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу‑Даби - об этом сообщил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков. Россию на встрече представит помощник президента Владимир Мединский.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что стороны обсудят безопасность после окончания конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги. Импульс переговорам дала встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом 21 октября в Санкт‑Петербурге.

Владимир Зеленский не исключил обсуждения требований России, но подчеркнул приоритет безопасности Украины. Москва, в свою очередь, настаивает, что гарантии безопасности должны включать отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение на ее территории иностранных войск - такую позицию озвучил замглавы МИД Александр Грушко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшие месяцы, пояснив, что у всех закончились силы и ресурсы, а в 2022 году его можно было закончить за несколько недель или дней, но Запад настаивал на продолжении боевых действий.