На Ямале второе нападение медведей за сутки: от дикого зверя пострадал еще один человек

На Ямале произошло два нападения медведей на людей за сутки. От животного пострадал мужчина в лесной зоне Красноселькупского района. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Пострадавший выжил, он находится под наблюдением медиков.

Как удалось выяснить, нападение произошло в селе Ратта. Пострадавшего доставили в больницу Тарко-Сале. Как сообщили в самой больнице, его планируют перевезти в Новый Уренгой.

"Вести" сообщают, что нападение было ночью, 3 ноября. Мужчина был в лесной местности на рыбалке.

Отметим, что еще одно нападение медведя на человека на Ямале также произошло 3 ноября, но на территории Пуровского района - там пострадавшему не повезло, после нападения зверя он не выжил. Медведя обезвредили. Пуровский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.