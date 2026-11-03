Арест экс-замглавы свердловского УФНС признан законным

Свердловский областной суд признал законным арест экс-замглавы регионального управления ФНС Ольги Голендухиной.

Читайте также: Бывший глава свердловского управления ФНС объявлен в розыск

14 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Голендухину под стражу. На этом настаивало следствие. Бывшая сотрудница налоговой обвиняется в получении взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокатом была подана апелляционная жалоба. Изучив ее, облсуд не нашел оснований для изменения меры пресечения. Ольга Голендухина останется под стражей до 12 декабря 2026 года.

Какие-либо подробности дела экс-замглавы свердловского УФНС в суде не раскрывают.