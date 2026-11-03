Межэтнические браки стали восприниматься в обществе спокойнее

Большинство россиян почти ежедневно контактируют с представителями других народностей и имеют друзей иной национальности. Это способствует спокойному восприятию национальных различий. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, посвященном Дню народного единства.

Национальная открытость граждан России распространяется и на семейные отношения: одобрение межнациональных браков близких родственников выросло с 21% до 31% за 6 лет. Не одобряющих стало меньше с 19% до 12%. Молодежь чаще выбирает нейтральную позицию, для нее важнее личный выбор.

Объединяющим фактором для народов России считают саму страну (территория, гражданство), историю, Родину, русский язык и культуру. Русский язык (более 90%) воспринимается как связующее звено, которое ничуть не угрожает самобытности других народностей, две трети уверены в легкости сохранения традиций и языка. Также интересно, что 61% опрошенных хотели бы узнать больше о разных народах России, их истории и культуре.

При этом в русский язык слово "национальность" вошло со значением "этническая принадлежность", в то время как на Западе nationality означает гражданство. Это связано с тем, что современные западные страны сформировались как политические нации, "переварившие" любые этнические особенности и соханившие только такую форму идентичности, как гражданство.