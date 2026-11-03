ФАС борется с ростом цен на топливо: возбуждено 76 дел и выдано 109 предупреждений

Федеральная антимонопольная служба активно следит за топливным рынком и реагирует на попытки необоснованно поднять цены. Сейчас ведомство возбудило 76 дел и выдало 109 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка, пишет ТАСС.

Чтобы стабилизировать ситуацию, ФАС вместе с регионами заключила 146 соглашений о сдерживании цен на топливо. При этом служба продолжает отслеживать обстановку: специалисты смотрят, как меняются цены и ведут себя игроки рынка.

Темп работы ведомства остается высоким. Еще 20 октября ФАС сообщала о 70 возбужденных делах и 102 предупреждениях за 2026 год. За следующие две недели служба открыла еще шесть дел и вынесла семь дополнительных предупреждений. Так ФАС старается не допустить искусственного роста стоимости горючего.

Ранее в Пермском крае стабилизировалась ситуация на топливном рынке: исчезли очереди, отменили лимиты на отпуск горючего, а цены на заправках заметно снизились. Это стало возможным благодаря соглашениям о сдерживании цен, которые региональные власти заключили с независимыми операторами АЗС в рамках постановления Правительства РФ № 662 - его разработало антимонопольное ведомство.