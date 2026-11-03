Почти пять тысяч человек задержаны во Франции из-за протестов учащихся

Почти пять тысяч человек задержаны во Франции после протестных акций учащихся, сообщил министр юстиции страны Жеральд Дарманен.

Он отметил, что 70% задержанных – совершеннолетние. Это, по мнению министра, показывает, что речь идет о движении взрослых, а не о продолжении протестов школьников.

Кроме того, прокуроры возбудили 2290 дел. В отношении 1820 человек решается вопрос о дальнейшем преследовании, пишет РИА Новости.

Протестные акции в стране начались в сентябре с митингов школьников и студентов, которые требовали улучшить условия обучения. Позднее к ним примкнули жители, недовольные ростом цен.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация, прошедшая 17 октября и собравшая более полумиллиона человек. Акция завершилась беспорядками, погромами и мародерством. Глава французского МВД Лоран Нуньес признал: ситуация вышла из-под контроля. Он взял всю ответственность на себя и подал в отставку, однако Эммануэль Макрон не принял ее. Сам президент убежден, что происходящее не требует введения чрезвычайного положения.