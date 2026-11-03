В Екатеринбурге увеличат число автобусов в Елизавет и Синие Камни

В Екатеринбурге увеличат количество автобусов в два микрорайона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 9 ноября число автобусов на маршруте №57, следующем в микрорайон Елизавет, увеличится на четыре единицы. Еще четыре автобуса дополнительно выйдут на маршрут №76 в микрорайон Синие Камни.

Также рассматривается возможность увеличить количество машин на маршруте №54. Планируется, что это будут новые автобусы, поступившие в город на прошлой неделе.

Напомним, с 1 ноября в Екатеринбурге сразу 19 автобусов изменили свои маршруты. За несколько дней до этого городские власти предупредили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.