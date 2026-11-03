Минпрос отчитался о повышении ценности семьи для школьников

В последние два года доля школьников, считающих семью важной ценностью, выросла на 13%. Об этом на заседании рабочей группы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщил замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Дмитрий Сенников.

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Он привел и другие цифры роста значимости прочих традиционных ценностей. По его мнению, эти данные подтверждают эффективность воспитательных проектов в школе. Однако для улучшения усвоения ценностей требуется усиление методической поддержки учителей и профилактика вовлечения детей в деструктивные сообщества. Причинами же провалов в работе с деструктивными идеологиями являются недостатки воспитательной работы или безразличие взрослых.

Также заявлено, что прошел апробацию внеурочный курс "Моя семья" для учеников 5-11 классов и студентов колледжей. Материалы курса дорабатываются и скоро будут доступны. А педагоги очень довольны и отмечают эффективность курса в формировании жизненных приоритетов. Курс получил федеральную поддержку и закреплен в плане Правительства по реализации указа о сохранении традиционных ценностей.

Председатель Комитета Госдумы Нина Останина призвала все образовательные организации интегрировать курс в учебные программы и предложила участвовать в его обсуждении.