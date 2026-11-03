05 Ноября 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Налоги для мигрантов по патентам в ХМАО вырастут почти на 27% с 2027 года

С 2027 года иностранные граждане, работающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по патентам, будут платить почти на 27% больше, передает корреспондент Накануне.RU.

Региональный коэффициент, отражающий особенности рынка труда, увеличивается с 4,284 до 5,445. Об этом говорится в распоряжении правительства автономного округа "Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики" на 2027-2029 годы.

Как указано в документе, повышение коэффициента позволит более точно коррелировать сумму налога, уплачиваемого мигрантами, с налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Цель изменений - выровнять налоговую нагрузку на иностранных работников и российских граждан.

Новый коэффициент рассчитали на основе анализа средних зарплат в тех отраслях, где чаще всего работают иностранцы. Кроме того, изменения связаны с федеральными поправками: с 1 января 2027 года меняются правила уплаты авансовых платежей по НДФЛ для иностранных работников. Теперь размер платежа будет зависеть от категории работодателя и от того, есть ли у работника иждивенцы.

В документе уточняется: для отдельных категорий иностранцев коэффициент мог быть и выше, но данных для расчета базового показателя оказалось недостаточно, поэтому в округе решили установить единый коэффициент для всех.

Распоряжение затрагивает и индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения - для них актуализируют размер потенциально возможного годового дохода. При пересмотре коэффициентов по муниципалитетам планируют учитывать транспортную доступность населенных пунктов и их численность.

Ранее в Югре был принят закон о лишении мигрантов региональных мер поддержки, предназначенных для многодетных семей. Теперь многодетными получателями региональных мер поддержки считаются только семьи, все члены которой являются гражданами Российской Федерации. Ранее условие о гражданстве отсутствовало.

Кроме того, для получения компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги, ежемесячной выплаты на проезд и единовременного пособия к началу учебного года одному из родителей нужно быть гражданином РФ, постоянно проживать в России в статусе гражданина не менее пяти лет и постоянно жить в Югре. При этом пятилетний срок не применяется к участникам специальной военной операции и членам их семей, ветеранам боевых действий, лицам, получившим гражданство по рождению или в результате признания гражданином РФ, а также к участникам Государственной программы по добровольному переселению соотечественников и членам их семей. Остальные меры поддержки предоставляются одному из родителей — гражданину РФ, постоянно проживающему в Югре, без требования пятилетнего стажа.

Добавим, что также в Югре действует запрет для мигрантов на работу в определенных сферах. С 2027 года число запрещенных для иностранцев профессий будет расширено. Трудовые мигранты с 1 января не смогут работать на кондитерских производствах, в хлебопекарнях, на складах, в пунктах выдачи заказов, а также во всех учреждениях культуры и спорта.

Ранее мигрантам запретили работать в сфере розничной торговли алкоголем и табачными изделиями, пассажирского транспорта (включая такси), образования, здравоохранения, ремонте техники, обуви, мебели, часов, химчистке, оказывать услуги по дневному уходу за детьми, уходу с обеспечением проживания. Также запрещены некоторые виды деятельности, связанные с традиционным образом жизни коренных малочисленных народов Севера (разведение оленей, охота, рыболовство в определённых целях).

Теги: мигранты, региональный коэффициент, рынок труда, налоги


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