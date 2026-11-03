Рустам Галямов провел оргкомитет форума "Города России"

Временно исполняющий полномочия Главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел заседание рабочей группы по подготовке к организации X Общероссийского форума стратегического развития "Города России". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Форум под девизом "Десятилетие смыслов" пройдет 10 и 11 декабря в Конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, что в рамках деловой программы пройдет более 80 мероприятий, посвященных ключевым вопросам городского развития.

Основные направления дискуссий: развитие агломераций, опорных населенных пунктов и малых городов; реализация национальных приоритетов на местах; совершенствование бюджетной политики и привлечение инвестиций; организация контрольно-надзорной деятельности; внедрение технологий "умного города", а также развитие креативной экономики, туризма и человеческого потенциала. Также предусмотрен образовательный модуль для городских управленцев.

Откроет программу главная пленарная сессия "Города России – десятилетие смыслов: новая архитектура развития". В мероприятии планируется участие полномочного представителя президента Российской Федерации в УрФО Артема Жоги, губернатора Свердловской области Дениса Паслера, заместителя министра экономического развития РФ Святослава Сорокина и других гостей.

Также в рамках форума впервые состоится торжественная церемония награждения победителей X Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" с участием представителей Администрации президента РФ, Минэкономразвития и Минстроя РФ.

На площадке пройдет II выставка "Города России: технологии для городов". Ее цель – демонстрация инвестиционного потенциала городов и современных технологий, используемых в области городского развития.

"На сегодняшний день на форум зарегистрировано более тысячи человек. Из них более 300 человек – представители муниципальных органов власти из других регионов, более 80 глав российских муниципальных образований из 36 субъектов России. Среди глав крупных городов своё участие подтвердили главы Челябинска, Перми, Тюмени, Томска, Рязани, Чебоксар, Белгорода, Кургана и Вологды", – отметил Алексей Прядеин.

Также свое присутствие подтвердили делегации Министерства экономического развития РФ, Минстроя РФ, Государственной думы, Федерального Собрания, а кроме того, федеральные эксперты из АНО "Россия – страна возможностей", Мастерской Управления "Сенеж", Центра стратегических разработок, Союза российских городов, Союза финансистов России, ESG-альянса, Института экономики города, МГУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Русского географического общества, Академии городских технологий "СРЕДА".