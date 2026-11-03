Свердловчанку отправили под арест за видео с экстремистским лозунгом

Молодая жительница уральского города Невьянск отправится под арест за видео, в котором усмотрели экстремизм.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 18-летняя Елена разместила на своей открытой странице в соцсети видео собственного производства. В ролике под музыку демонстрировалась символика и лозунг организаций, признанных экстремистскими и включенных в соответствующие перечни Минюста России и Верховного Суда РФ.

Сама девушка полностью признала вину. Она заявила, что якобы не осознавала противоправность своих действий.

Невьянский городской суд признал Елену виновной по статье КоАП РФ "Публичное демонстрирование запрещенной символики". Свердловчанке назначено семь суток административного ареста.