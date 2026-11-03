В России от Telegram требуют более 8,5 млн рублей

В России с мессенджера Telegram хотят принудительно взыскать 8,5 млн руб.

Таковы требования судебных приставов. Общая сумма неоплаченного долга превышает 45,1 млн руб. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В разное время появляется информация о различных штрафах, выписанных мессенджеру. Например, в августе Google и Telegram оштрафованы на 11,4 млн руб. В целом, требования властей к мессенджеру не ограничиваются финансовой стороной. В феврале 2026 г. сенатор Совета Федерации Александр Высокинский счёл, что администрации Telegram следует почистить "плесень" в мессенджере - экстремистский контент.

"Telegram даёт экстремистский контент, не реагирует на просьбы государства. Ребят, мы готовы сотрудничать, но вот эту всю плесень уберите! Если они этого не делают, мы как должны на это реагировать? Мы же у себя дома должны быть хозяевами. Ты пришёл к нам в гости — живи по нашим правилам. Если не хочешь по нашим правилам, то мы гостям не рады", — сказал Высокинский, отвечая на вопрос Накануне.RU в кулуарах прошедшего в Екатеринбурге партийного форума "Единой России" "Есть результат".