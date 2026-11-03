Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы

Конфликт на Украине будет закончен в ближайшие месяцы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все", - приводит его слова РИА Новости.

Также, по его мнению, украинский конфликт мог быть закончен в течение нескольких недель или дней в 2022 году, но Запад потребовал воевать до последнего украинца.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о готовности России возобновить переговоры по украинскому урегулированию в трехстороннем формате. Целью этих переговоров он назвал обсуждение гарантий безопасности России и Украины после выхода на окончательные мирные соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре публично допустил возможность заключения мирного соглашения, предусматривающего фиксацию текущей линии боевого соприкосновения. Ведущий Fox News задал Зеленскому прямой вопрос о том, готов ли он пойти на подписание мирного соглашения, которое закрепит потерю 20-25% изначальной территории. Зеленский ответил на этот вопрос утвердительно.