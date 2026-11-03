В Салехарде после посещения развлекательного центра 17 детей заразились кишечной инфекцией

В Салехарде после посещения развлекательного центра 17 детей заразились кишечной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Отмечается, что у работников центра отсутствовали медицинские книжки, а помещения находились в антисанитарных условиях.

Следственными органами СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Дмитрию Цымбаленко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.