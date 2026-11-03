Стало известно, кто напал на главу свердловского "Народного фронта"

Стали известны подробности нападения на главу исполкома "Народного фронта" Свердловской области Вадима Савина.

Как сообщает канал Ural Mash, нападавшими были 21-летний парень и его мать. Все началось в баре "Молодость", когда между Савиным и другим посетителем якобы произошел конфликт. Мужчина ударил главу исполкома по лицу, а пока тот приходил в себя, мать агрессора украла у пострадавшего 17-й айфон за 100 тысяч рублей.

Родственников уже разыскали и задержали, после чего те вернули телефон. Возбуждено уголовное дело по ст. "Грабеж с применением насилия".

Ранее Савин рассказал, как чувствует себя после нападения. По его словам, избиение могло быть связано с его профессиональной деятельностью.