05 Ноября 2026
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Томич пропал в Паттайе: потерялся на Уолкинг‑стрит во время прогулки с женой

Житель Томска Сергей Н., массажист по профессии, пропал в Таиланде. Об этом "Российской газете" рассказал информированный источник. Мужчина отдыхал в Паттайе вместе с женой Оксаной. Пара гуляла по Уолкинг‑стрит, но в плотной толпе они потеряли друг друга из виду. Оксана вернулась в отель и ждала там Сергея, но он так и не пришел.

Позже выяснилось, что в вечер исчезновения Сергей позвонил дочери в Россию. Он сказал, что не может разобраться в улицах незнакомого города и, по его ощущениям, находится где‑то рядом с отелем. После этого Оксана снова вышла на улицу, чтобы поискать мужа, но не нашла его.

С того момента Сергей не выходил на связь. У него нет доступа к интернету и закончились деньги. Россияне, которые живут в Паттайе, объединились и уже вторые сутки разыскивают пропавшего. Пока новых сведений о нем нет.

Власти Таиланда с первого квартала 2027 года планируют взимать с иностранных туристов сбор в размере 450 бат (около 1100 рублей): сначала его введут для авиапассажиров, а через год - для тех, кто въезжает по суше или морем. Проект должны одобрить Национальный комитет по туристической политике и кабинет министров, после чего его опубликуют в Royal Gazette - правила начнут действовать через 180 дней.

Теги: тайланд, отдых, поиск


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