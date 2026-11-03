Медведь убил мужчину в Пуровском районе Ямала

В поселке Уренгой Пуровского района медведь напал на местного жителя 1982 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел 3 ноября 2026 года. Напавшего хищника впоследствии обезвредили. Пуровский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В следственном управлении призвали граждан к предельной осторожности: сейчас на территории автономного округа фиксируется высокая активность медведей. Жителям настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в лес. Тем, кто живет в сельских населенных пунктах и дачных поселках, следует проявлять повышенную бдительность.

При обнаружении зверя или его следов вблизи жилья нужно незамедлительно сообщать в полицию и экстренные службы по номеру 112.