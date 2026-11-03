Останина назвала осквернением рейв на Хеллоуин в Ленинке

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала празднование Хэллоуина в Российской государственной библиотеке — бывшей Ленинской. На заседании комитета она заявила, что библиотека является святым местом, где хранятся редкие книги и рукописи, и устраивать там мероприятия, связанные с зарубежной традицией, недопустимо, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кто-то захотел отметить Хэллоуин — пожалуйста, пусть отмечает. Но зачем это делать в Ленинской библиотеке? Не понимают того, что это святое место? Это музей, где хранится все лучшее. Там редкие книги, рукописи. Мне кажется, что это не что иное, как осквернение", — сказала Останина.

Заявление прозвучало после того, как в ночь с 31 октября на 1 ноября в РГБ прошел "Литрейв" — вечеринка на стыке литературы и электронной музыки. Из старинных читальных залов сделали три танцпола с поп-электроникой, эмбиентом и техно, добавив перформансы по мотивам Лермонтова и Замятина. Организовала мероприятие сама библиотека совместно с издательством "Эксмо".

Останина признала, что закона, который запретил бы проводить подобные мероприятия в библиотеках, нет, и депутаты не станут его принимать. Право каждого — отмечать те праздники, которые он считает важными, сказала депутат. Однако, по мнению Останиной, выбор площадки для Хэллоуина в стенах главной библиотеки страны говорит о пренебрежении к исторической памяти и традициям. Она сравнила эту ситуацию с отношением ко Дню семьи, любви и верности, который, по ее словам, для большинства россиян важнее зарубежного праздника.

Напомним, что весной 2026 года в офисе "Эксмо" прошли обыски, а гендиректора издательства Евгения Капьева вызывали по делу о распространении книг с упоминанием гомосексуальных связей (*ЛГБТ — запрещенная экстремистская организация в России). Позже его отпустили под обязательство о явке.