03 Ноября 2026
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Происшествия Республика Татарстан
Фото: admtyumen.ru

В Татарстане от возникшей в лагере молниеносной инфекции умерла девочка

В Татарстане от молниеносного развития инфекции умерла отдыхавшая в лагере девочка. Об этом сообщает министерство молодежи республики.

По данным министерства, девочка попала на оздоровительную в лагере имени Губина в Бугульме. 29 октября 2026 года в лагерь заехали 195 детей, которые должны были отдыхать до 4 ноября. 1 ноября воспитанница четвертого отряда обратилась в лагерный медпункт с жалобами на головную боль. Оказалось, что у нее была высокая температура - 39,4°C. Родители забрали девочку уже через полчаса после обращения к медикам лагеря.

На следующий день на "скорой" девочку госпитализировали в инфекционное отделение Бугульминской детской больницы, затем экстренно перевели в реанимацию Лениногорской ЦРБ, куда вертолетом доставили реаниматолога из ДРКБ.

Несмотря на предпринятые действия (массивная инфузионная и кардиотоническая поддержка, гормонотерапия, ИВЛ, реанимационные мероприятия) в тот же день девочка умерла.

Предварительный диагноз, по информации Лениногорской ЦРБ – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия.

Все участники смены взяты под наблюдение. Дети, находящиеся в одном отряде с ребенком, подлежат вакцинации.

Ситуация находится на особом контроле Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан.

Теги: Татарстан, лагерь, смерть


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