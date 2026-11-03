В России от атак ВСУ с июля по сентябрь погиб 631 мирный житель

В результате атак ВСУ с июля по сентябрь погиб 631 мирный житель России, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, среди погибших за этот период - 42 ребенка. Еще 223 несовершеннолетних получили ранения.

Всего с февраля 2022 года от атак ВСУ погибли 9 213 мирных жителей, около 27 тысяч получили ранения, заявил Мирошник на брифинге.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся ударов украинских войск по территории РФ.