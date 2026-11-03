Во Флориде разбился бизнес‑джет: погиб мультимиллионер Адам Робинсон с семьей

Во Флориде потерпел крушение бизнес‑джет Learjet 60. В катастрофе погиб 44‑летний мультимиллионер Адам Робинсон и все, кто был с ним на борту. Об этом сообщил "Ъ" со ссылкой на издание New York Post (NYP), а информацию о гибели бизнесмена подтвердил его брат Роберт.

Адам Робинсон - основатель и гендиректор компаний Renetion и RB2B, они занимаются разработкой ПО. Раньше он работал в Lehman Brothers и Barclays Capital - эти данные есть в его профиле в LinkedIn. Вместе с Робинсоном летели его жена, двое детей (четырех и двух лет), няня, двое друзей и два пилота.

Власти пока не назвали точную причину крушения. Известно, что полет шел в тяжелых условиях: температура за бортом была −50 градусов по Фаренгейту. Самолет начал обледеневать и попал в сильную турбулентность. Из записей радиопереговоров понятно, что в кабине была напряженная обстановка: капитан перед падением молился, а второй пилот кричала и просила о помощи.

Катастрофа случилась 1 ноября в жилом квартале округа Палм‑Бич. Бизнес‑джет стоимостью 2 миллиона долларов летел из Техаса на Багамы. При резком снижении самолет задел дерево, оборвал линии электропередач и разбился.