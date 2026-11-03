05 Ноября 2026
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Фото: Губернатор Тюменской области Александр Моор

Тюменских участников СВО и членов их семей приглашают на ярмарку вакансий

Тюменских участников СВО и членов их семей приглашают на ярмарку вакансий, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Встреча с работодателями состоится 5 ноября с 11.00 до 12.00 часов в Кадровом центре "Работа России" в Тюмени (ул. Республики, д. 204В, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал).

Кадровые предложения озвучат работодатели из различных отраслей экономики, в том числе предприятия агропромышленного сектора, обеспечения транспортной безопасности и медучреждение. Гости получат возможность прямого диалога с HR-представителями для уточнения условий труда и прохождения первичного собеседования.

Кроме прямого общения с работодателями, на ярмарке вакансий организуют консультационный пункт Кадрового центра "Работа России". Здесь участникам: окажут персональную поддержку в вопросах карьерного планирования, помогут составить или скорректировать резюме, подготовят к диалогу с работодателем.

На мероприятии также расскажут о программах профессиональной переподготовки, повышении квалификации и открытии собственного дела.

Сообщается также, что в Тюменской области участники СВО и их семьи получают поддержку через Госуслуги. Федеральные и региональные меры собраны в отдельном разделе. За последние полгода на портале появились новые сервисы: индивидуальное сопровождение участников СВО при трудоустройстве; оздоровительная путёвка для членов семей погибших участников СВО; реабилитационная путевка для членов семей участников СВО; ежемесячная выплата членам семей участников СВО, которые учатся очно.

Также военнослужащим доступно цифровое удостоверение, которое подтверждает статус при получении медицинских услуг, обращении в государственные юридические бюро, посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, на которых предусмотрены льготы.

Электронный сервис развивается в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Теги: участники СВО, ярмарка вакансий


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