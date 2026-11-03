В России ужесточат ПДД для электросамокатов, мопедов и велосипедов

Министерство транспорта России закончило разработку масштабных изменений правил дорожного движения (ПДД). Они коснутся поездок на электросамокатах, мопедах и велосипедах.

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Среди самых существенных изменений – запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. Планируется ввести и новые дорожные знаки для обозначения мест, где смогут парковаться только автомобили оперативных служб, пишет "Ъ".

В апреле 2026 г., в начале очередного сезона электросамокатов, в СПЧ оказались недовольны бездействием властей в отношении самокатов на тротуарах. Так счёл член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, электросамокаты как ни в чём не бывало ездят по пешеходным зонам. А цель "циничной имитации законотворчества - ввести общество в заблуждение и продолжать спокойно зарабатывать деньги (много денег)". Самокатный бизнес эксперт оценивает в десятки миллиардов рублей в год, так что самокаты никто не собирается убирать с тротуаров.

"Основополагающее право человека - это право на жизнь и здоровье. И никакие интересы олигархов и обслуживающих их чиновников (их заработки) не могут быть выше... С началом сезона стало ясно, что ничего толком не меняется: несовершеннолетние незаконно гоняют на электросамокатах, часто по двое, счастливые переростки летают, как оголтелые, людей уже сбивают, нанося им тяжелейшие травмы, и сбегают, наезжают на коляски с детьми", - писал тогда Кабанов.