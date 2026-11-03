В Екатеринбурге покажут свыше 40 фильмов на Неделе уральского кино

В Екатеринбурге готовятся к юбилейной Неделе уральского кино, на котором покажут свыше 40 фильмов самых разных жанров и от самых разных режиссеров. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В программу вошли девять художественных фильмов, 21 документальная работа и десять анимационных фильмов уральских авторов. Среди них "Цинга" Свердловской киностудии и "Тюльпаны" компаний Bazelevs и Red Pepper Film, выпускные работы Школы кино "Яма" Егора Корешкова и "Мам" Ивана Соснина. А к столетию со дня рождения композитора Евгения Родыгина зрителям представят картину Андрея Кима "Когда поют".

В документальных фильмах повествуется о модной индустрии Екатеринбурга - "Новая столица моды" Натальи Саврас, сохранении краснокнижных соколов на Урале - "Новые крылья" Виолетты Голеньковой и людях, которые нашли в себе силы бороться с онкологией - "Точка опоры" Евгения Воловича.

Для поклонников истории уральского кино подготовлена ретроспектива к юбилею режиссера и оператора Юрия Дуринова. Откроет Неделю творческая встреча с художником и режиссером-мультипликатором Оксаной Черкасовой.

Показы с 9 по 15 ноября пройдут в Доме кино, а отдельные мероприятия состоятся в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Березовском. В заключительный день зрителям представят подборку уральской анимации. Одним из них станет премьера фильма Алексея Рыжкова "Кто съел книжку?", действие которого разворачивается в библиотеке, вдохновленной Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского.

Показы пройдут в Доме кино по адресу: Екатеринбург, улица Луначарского, 137. Подробное расписание и бесплатная регистрация доступны на официальном сайте.