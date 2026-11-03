Politico: Поддержка Украины снизится при любых результатах выборов в конгресс

Независимо от результатов выборов в конгресс США, которые проходят сегодня, поддержка Украины снизится. Об этом пишет Politico.

Это связано с уходом из конгресса ряда республиканцев, являющихся сторонниками Украины. Даже если демократы захотят продолжить помощь, им будет сложнее добиться принятия соответствующих законов при президенте Дональде Трампе.

Американист Малек Дудаков отмечает, что демократы более враждебны к России, но их попытки поддержать Украину могут остаться безрезультатными. Накануне выборов все опросы показывают, что республиканцы теряют обе палаты конгресса и разгромно проигрывают, причем они терпят поражение даже в "своих" штатах - сказалась непопулярная война в Иране. В этих условиях поддержка Украины вызовет недоумение, тем более на фоне проблем с истощением запасов оружия в войне с Ираном.

Источники издания указывают, что Трамп может ответить на поражение республиканцев сокращением американского военного присутствия в Европе, уменьшением взносов США в бюджет НАТО, ограничением программы PURL по закупке вооружений для Украины и дальнейшим диалогом с Россией.

