В Севастополе ограничили подачу электроэнергии после атак ВСУ

Ограничения на подачу электроэнергии ввели в Севастополе после ударов ВСУ по объектам инфраструктуры за пределами города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Поскольку основную часть электроэнергии наш город получает из других регионов, последствия этих повреждений напрямую отражаются на энергоснабжении Севастополя", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что в сложившейся ситуации пока не получится использовать даже график "два на шесть".

За ситуацией следит оперативный штаб. Жителей оповестят о сроках и порядке возвращения к графикам подачи электроэнергии, как только они будут определены, сообщил губернатор.

20 октября в Севастополе ввели жесткие графики подачи электричества. Все из‑за того, что электросети Крыма сильно перегружены. Власти сообщали, что если не снизить нагрузку, может случиться крупная авария на всем полуострове. Поэтому жителей города поделили на четыре группы - каждая получает свет по два часа.