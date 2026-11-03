Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам

Минтранс России готовит изменения в Правила дорожного движения: в них хотят прописать запрет для курьеров ездить по тротуарам на электротранспорте. С проектом документа уже ознакомилось издание "Ъ".

Всё началось с поручения президента Владимира Путина - в марте он попросил Минтранс и МВД разобраться с проблемой движения курьеров на электровелосипедах по пешеходным зонам. Вопрос поднимали и в декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека: тогда президент отметил, что горожане часто жалуются на небезопасное передвижение курьеров по тротуарам.

В Минтрансе объясняют запрет заботой о безопасности пешеходов. Там говорят, что курьеры ездят не только на электросамокатах, но и на мощных мопедах - при столкновении такие транспортные средства могут серьезно травмировать человека. Над поправками ведомство работало три года, их много раз обсуждали на разных площадках. Скоро Минтранс опубликует финальную версию документа - ее вынесут на общественное обсуждение.