В Хакасии глава района пойдёт под суд по делу о превышении полномочий и растрате

Главе Аскизского района Хакасии грозит срок по делу о превышении полномочий и растрате.

В марте 2022 г. райадминистрация и строительная организация заключили муниципальный контракт на 1,1 млрд руб. Речь в нём шла о возведении школы. Размер аванса по контракту составил 10% от стоимости.

По версии следствия, с марта 2022 по январь 2025 гг. обвиняемый, зная об отставании от графика выполнения работ, обеспечил заключение дополнительного соглашения, увеличившего размер аванса до 90% от общей стоимости контракта. После окончания срока действия контракта строительство школы не было завершено. Бюджет региона пострадал на 990 млн руб.

Кроме того, в марте 2016 – октябре 2025 гг. глава района, как полагает следствие, организовал заключение муниципальных контрактов с двумя бизнесменами и организацией на аренду двух транспортных средств для нужд администрации, хотя фактически пользовался ими в личных целях. За это он якобы получил в своё распоряжение 5,3 млн руб. Дело политика ушло в суд, сообщает СКР.