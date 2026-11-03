Армия России поразила на Украине несколько тепло- и электроподстанций
Армия России ударила по объектам энергетического комплекса Украины, обеспечивающим электроэнергией предприятия военной промышленности и объекты ВСУ, сообщает Минобороны России.
- В Винницкой области разрушена тепловая электростанция Ладыжинская мощностью 1,8 тыс. МВт.
В Днепропетровской области перестали работать:
- тепловая электростанция Криворожская мощностью 2800 МВт;
- тепловая электростанция Приднепровская мощностью 1765 МВт.
В Харьковской области также разрушены:
- тепловая электростанция Харьковская мощностью 86 МВт;
- электроподстанция Змиевская мощностью 330 кВ
- электроподстанция Лосево мощностью 330 кВ.