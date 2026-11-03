В Польше произошел государственный переворот - отстраненный председатель Конституционного суда

В Польше произошел настоящий государственный переворот, заявил отстраненный от исполнения своих обязанностей председатель Конституционного суда Богдан Свенчковский.

Он уверен, что на назначенном на сегодня общем собрании судей Конституционного суда не получится собрать кворум. Сам он был отстранен 30 октября трибуналом судей, который не признал президент Кароль Навроцкий.

Камнем преткновения стало назначение судей, за что борются силы президента и противостоящего ему правительства Дональда Туска. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в Польше идет схватка за будущее Европы "между евролиберальным и правоконсервативными лагерями".

Философ Александр Дугин также пишет, что в Польше имеет место "классический, хрестоматийный государственный переворот, который левые глобалисты попытались провести исподтишка, рассчитывая, что после промежуточных выборов в США позиции [президента США Дональда] Трампа ослабнут и они смогут безнаказанно зачистить неугодных консервативных лидеров неконституционными методами". В Польше консерватору Навроцкому противостоит либерал Туск.

Он напомнил о вмешательстве ЕС в президентские выборы в Румынии, где Конституционный суд просто аннулировал результаты первого тура, на котором победил Кэлин Джорджеску, считавшийся пророссийским, а позже запретил ему участвовать.