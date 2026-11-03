03 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: команда кофейни &quot;История&quot;

В Екатеринбурге откроется выставка-комикс "Пожилой Бэтмен. В поисках хорошего настроения"

Жителям Екатеринбурга представят выставку-комикс про пожилого Бэтмена в розовом костюме от художницы и преподавателя живописи Ксении Васениной. Главным героем картин стал 68-летний пенсионер, который живет со своим фламинго и постоянно находится в поисках хорошего настроения.

Как рассказала Накануне.RU команда кафе "Истории", где и состоится выставка, розовый Бэтмен живет в параллельной вселенной, не связанной с голливудскими франшизами. Анонс мероприятия уже можно встретить буквально на улицах города — цветные плиточки с изображением пенсионера-супергероя размещены на стенах и зданиях по всему Екатеринбургу.

Розовый "Пожилой Бэтмен" от художницы Ксении Васениной(2026)|Фото: команда кофейни "История"

Розовый "Пожилой Бэтмен" от художницы Ксении Васениной(2026)|Фото: команда кофейни "История"

"Петр Михайлович, розовый Бэтмен, появился стихийно, в процессе работы над серией портретов вымышленных старичков. Среди набросков возник персонаж, который мне сразу понравился и по характеру был очень смешным. Я увидела, как на моего персонажа позитивно реагируют люди, и это мотивировало меня делать с ним стикеры, скетчбуки и керамику. Теперь по этому персонажу меня узнают в художественном сообществе города, но я хочу познакомить с ним поближе не только художников, но и всех горожан. Поэтому вышла с ним на улицы. Я считаю, что в эту серую и унылую погоду нам всем необходим этот внезапный розовый Бэтмен и его заряд позитива", — рассказала художница Ксения Васенина.

Розовый "Пожилой Бэтмен" от художницы Ксении Васениной(2026)|Фото: команда кофейни "История"

Сам персонаж уже почти пять лет ищет хорошее настроение вместе со своим верным другом фламинго. Чем закончатся поиски Петра Михайловича — зрители узнают уже 6 ноября на выставке в кофейне создателей проекта "Истории в баре" — "Истории". Команда заведения отметила, что для них это тоже первая художественная выставка.

Розовый "Пожилой Бэтмен" от художницы Ксении Васениной(2026)|Фото: команда кофейни "История"

"Мы считаем, что наше пространство должно не только служить местом встречи с интересными людьми, которые могут поделиться неочевидной информацией, но и местом, куда люди приходят за тем, чтобы вдохновиться искусством. Всегда приятно осознавать, что твой проект многофункционален и может быть полезен людям в разных качествах. Тем более, в нашем городе есть начинающие художники, которые достойны того, чтобы о них узнала широкая публика", — отметил арт-директор пространства "Истории" и ивент-продюсер проекта "Истории в баре" Максим Симонов.

Название выставки: "Пожилой Бэтмен. В поисках хорошего настроения", открытие в 18.00 на ул. Пушкина, 4. В программе — экскурсия от художницы, презентация комикса с историей героя и артист-ток, который проведет Анастасия Мартынова, выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ СПб.

Вход свободный для всех возрастов.

Теги: Екатеринбург, Пожилой Бэтмен, розовый Бэтмен, кафе История, выставка


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