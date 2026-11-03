В Тюменской области с мэрии в пользу ребенка взыскали деньги за укус бездомной собаки

Прокуратура Голышмановского района добилась компенсации морального вреда для девятилетнего мальчика, которого укусила бродячая собака. Суд взыскал с администрации Голышмановского муниципального округа 40 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в поселке Голышманово. Во время прогулки на ребенка напала бездомная собака и укусила его за правое бедро. Мальчика госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь. Здоровью ребенка был причинен легкий вред.

Проверка показала, что по закону орган местного самоуправления обязан организовывать отлов и содержание безнадзорных животных для обеспечения безопасности населения. Прокурор, действуя в интересах несовершеннолетнего, обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с администрации округа.

Требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.