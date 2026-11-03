Хинштейн заявил об отсутствии достоверных данных о нахождении жителей Курской области на Украине

Власти Курской области не располагают достоверной информацией о нахождении жителей региона на территории Украины, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, есть люди, чья судьба до сих пор остается неизвестной. "Но у меня нет в данный момент информации о том, что на территории Украины кто-то из наших граждан находится. Это не означает, что их там нет, но мне об этом пока не известно", — сказал ТАСС глава региона.

В июне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что поиски 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, будут продолжены.

В январе бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Киев ставит невыполнимые условия освобождения находящихся на Украине жителей Курской области.