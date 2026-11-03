В ноябре россиянам досрочно выплатят пенсию
В ноябре россиянам досрочно выплатят пенсии.
Это касается всех видов пенсий. Деньги придут автоматически.
Об этом сообщил ТАСС председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
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В ноябре россиянам досрочно выплатят пенсии.
Это касается всех видов пенсий. Деньги придут автоматически.
Об этом сообщил ТАСС председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Теги: Пенсия, ноябрь, Социальный фонд
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