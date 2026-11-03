В центре Екатеринбурга автомобиль перевернулся на крышу после ДТП

Утром 3 ноября в центре Екатеринбурга произошло ДТП. Один из автомобилей перевернулся на крышу.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось на улице Малышева. По предварительным данным, водитель "Хенде" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Маздой". После этого произошло опрокидывание.

В ведомстве показали видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как один из автомобилей переворачивается на крышу после столкновения.

По данным ГАИ, авария обошлась без пострадавших. Автоинспекторы помогают участникам ДТП составить все необходимые документы.

"Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом", - добавили в ведомстве.