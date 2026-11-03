Shaman попал в антироссийскую базу данных ГУР Украины

Певец Shaman (Ярослав Дронов) попал в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Основание – поддержка артистом специальной военной операции (СВО) и политики президента России Владимира Путина. Кроме того, в карточке артиста говорится, что Дронов является "главным патриотическим артистом России" и "голосом специальной военной операции", пишет РИА Новости.

В мае 2026 г. Дронов попал в скандал, помолившись на собственные портреты на одной из концертных площадок, а до этого мемом в сети стало видео, в котором он лижет лёд Байкала.