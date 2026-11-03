В Пермском крае подорожает вход на особо охраняемые природные территории

С 9 ноября в Пермском крае изменяется стоимость посещения особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили Накануне.RU в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Самым дорогим для туристов станет природный объект "Ординская пещера" - билет обойдётся в 1 тыс. рублей. Вход на территорию "Кваркуша" будет стоить 500 рублей, в природный парк "Пермский" - 300 рублей. Посещение природных объектов "Колчимский (Помяненный) камень" и "Полюд" обойдётся в 200 рублей. Новая территория историко-природного комплекса "Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера" будет доступна за 110 рублей.

Для льготных категорий граждан, а также для жителей, проживающих вблизи особо охраняемых природных территорий, посещение останется бесплатным.

Как уточнили в министерстве, средства от платы за вход направят на обустройство туристических маршрутов, поддержание чистоты и обеспечение безопасности посетителей.