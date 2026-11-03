Росгвардия предлагает обновить военную форму

Росгвардия подготовила предложения по обновлению военной формы - проект указа президента РФ изучило "РИА Новости". Цель изменений - сделать экипировку практичнее: убрать редко используемые вещи и добавить востребованные образцы, в том числе из комплектов других ведомств. Также подразделениям со схожими задачами хотят разрешить носить элементы парадной формы роты почетного караула.

Из перечня предлагают исключить, например, зимнюю полевую фуражку для высших офицеров, панаму и берет камуфлированной расцветки (кроме морских подразделений), шерстяную куртку для офицеров и прапорщиков, а в морских частях - летние тужурку и брюки белого цвета. Для женщин‑военнослужащих планируют убрать меховые шапки и черную шерстяную куртку.

Взамен хотят добавить утепленную шапку, рубашку‑поло, ботинки с высокими берцами, берет (кроме морских подразделений), а для женщин‑офицеров высшего состава - парадно‑выходной жакет и парадные брюки с кантами и лампасами. Офицерам и прапорщикам морских подразделений намерены вернуть белые летние тужурку и брюки. Указ планируют ввести в действие со дня подписания.