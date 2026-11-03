Тайных тюрем на Украине много - Буданов*

На Украине много зданий, где удерживаются мобилизованные, поэтому непонятно, почему такой резонанс возник вокруг частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где в подвале удерживаются около 40 человек. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов), комментируя стихийный митинг людей.

Как сообщил один из военнослужащих ВСУ, который прошел через такие места, их называют "ямой". Это распространенное на Украине явление. Таких "ям" по стране очень много, особенно в прифронтовых городах. В них держат всех, кто хоть как-то провинился перед командованием. Бросают туда и мобилизованных, и самовольно оставивших часть - всех, кто не хочет воевать за Зеленского. Фактически это неофициальные тюрьмы-пыточные, где заключенных держат в положении скота, пишет издание "Страна". Их избивают, издеваются над ними.

"Если человек способен выполнять работу, на "яме" он обычно находится недолго. Его отправляют на ноль в статусе штрафника. Таких обычно называют "копачами". Они выполняют самую тяжелую и опасную работу под постоянными ударами дронов", - рассказал военнослужащий.

Как сообщалось, в Петропавловской Борщаговке тайную тюрьму устроил 1-й корпус нацгвардии "Азов" (запрещенная террористическая организация).