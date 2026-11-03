Тайных тюрем на Украине много - Буданов*

07 Ноября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В бывшем СССР
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Тайных тюрем на Украине много - Буданов*

На Украине много зданий, где удерживаются мобилизованные, поэтому непонятно, почему такой резонанс возник вокруг частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где в подвале удерживаются около 40 человек. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов), комментируя стихийный митинг людей.

Как сообщил один из военнослужащих ВСУ, который прошел через такие места, их называют "ямой". Это распространенное на Украине явление. Таких "ям" по стране очень много, особенно в прифронтовых городах. В них держат всех, кто хоть как-то провинился перед командованием. Бросают туда и мобилизованных, и самовольно оставивших часть - всех, кто не хочет воевать за Зеленского. Фактически это неофициальные тюрьмы-пыточные, где заключенных держат в положении скота, пишет издание "Страна". Их избивают, издеваются над ними.

"Если человек способен выполнять работу, на "яме" он обычно находится недолго. Его отправляют на ноль в статусе штрафника. Таких обычно называют "копачами". Они выполняют самую тяжелую и опасную работу под постоянными ударами дронов", - рассказал военнослужащий.

Как сообщалось, в Петропавловской Борщаговке тайную тюрьму устроил 1-й корпус нацгвардии "Азов" (запрещенная террористическая организация).

Теги: украина, буданов, тюрьма


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.11.2026 08:47 Мск На Украине арестовали врача, которая на коленях умоляла пустить ее в тайную тюрьму для помощи людям
Ранее 04.11.2026 12:05 Мск В МИД России сообщили об экстраординарности скандала с пыточной тюрьмой Киева
Ранее 04.11.2026 08:38 Мск Обнаружение тайной тюрьмы под Киевом расценены СБУ как "распространение информации о расположении сил обороны"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.11.2026 08:18 Мск Тайную тюрьму под Киевом устроили боевики "Азова"*
Ранее 03.11.2026 07:37 Мск Под Киевом случился стихийный митинг возле тайной тюрьмы для мобилизованных

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети